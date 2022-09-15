С территории Украины взлетел первый с апреля гражданский борт
Первый с апреля текущего года коммерческий авиалайнер вылетел с территории Украины, сообщает CNN.
Airbus A320 взлетел из города Львов и приземлился в Польше. До этого самолет находился во Львове несколько месяцев. Это первый с апреля 2022 года коммерческий самолет, взлетевший с украинской территории.
Airbus A320 принадлежал венгерской бюджетной авиакомпания Wizz Air и сейчас зарегистрирован на эту компанию.
Украина закрыла свое воздушное пространство после начала специальной военной операции России. Однако информация об открытии неба Украины для гражданских самолетов официально не поступала.
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