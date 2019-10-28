С большим вниманием. В Кремле оценили визит Зеленского в Золотое
В Кремле с усиленным вниманием отслеживали поездку президента Украины Владимира Зеленского в посёлок Золотое на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалоги, которые все слышали при этом, «во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем», передает RT.
Как подчеркнул Песков, если Зеленский сумеет обеспечить выполнение приказов добровольческими подразделениями националистов, тогда уже можно вести речь о подготовке к разведению сил сторон. Уже это, в свою очередь, станет важной составной частью подготовки к саммиту в «нормандском» формате», уточнил представитель Кремля.
В субботу, 26 октября Зеленский побывал в районе разведения сил у посёлка Золотое, где у него состоялся жёсткий разговор с представителями националистов, от которых он потребовал «убрать оружие».
После этого лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий (экс-командир нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) выпустил видеообращение, в котором предупредил Зеленского, что если он выдворит несколько десятков праворадикалов из Золотого, на их место придут тысячи других.
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