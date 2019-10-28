С большим вниманием. В Кремле оценили визит Зеленского в Золотое

В Кремле с усиленным вниманием отслеживали поездку президента Украины Владимира Зеленского в посёлок Золотое на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалоги, которые все слышали при этом, «во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем», передает RT.

Как подчеркнул Песков, если Зеленский сумеет обеспечить выполнение приказов добровольческими подразделениями националистов, тогда уже можно вести речь о подготовке к разведению сил сторон. Уже это, в свою очередь, станет важной составной частью подготовки к саммиту в «нормандском» формате», уточнил представитель Кремля.