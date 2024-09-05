Россия осудила аргентинскую критику удара по Полтаве

Посольство России в Буэнос-Айресе призвало Аргентину отказаться от односторонних оценок конфликта в Украине. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале дипмиссии.

В комментарии посольства указывается, что удар РФ по Полтаве был направлен на учебный центр ВСУ, где проходила подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников.

Российская армия атаковала Полтавский военный институт связи

Россия считает, что данный объект был законной военной целью, поскольку использовался для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.

Посольство также отметило, что заявления украинских властей о наличии среди погибших действующих военнослужащих подтверждают военный характер цели удара. Российская дипломатическая миссия призвала аргентинскую сторону учитывать все факты и избегать односторонних оценок ситуации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Марина Плотникова
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