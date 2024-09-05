Россия осудила аргентинскую критику удара по Полтаве
Посольство России в Буэнос-Айресе призвало Аргентину отказаться от односторонних оценок конфликта в Украине. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале дипмиссии.
В комментарии посольства указывается, что удар РФ по Полтаве был направлен на учебный центр ВСУ, где проходила подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников.
Россия считает, что данный объект был законной военной целью, поскольку использовался для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.
Посольство также отметило, что заявления украинских властей о наличии среди погибших действующих военнослужащих подтверждают военный характер цели удара. Российская дипломатическая миссия призвала аргентинскую сторону учитывать все факты и избегать односторонних оценок ситуации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в вооружении
- Суд в Махачкале арестовал еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
- Россия осудила аргентинскую критику удара по Полтаве
- Японец Наканиси признался в шпионской деятельности в Белоруссии
- Трамп удивился иронии Путина по поводу поддержки Камалы Харрис
- США предъявили обвинения шести россиянам в кибератаках на Украину и страны НАТО
- Дела топ-менеджеров «Балтики» переквалифицировали на злоупотребление полномочиями
- СМИ: Дуров в 2018 году планировал перевезти Болгар и детей в Париж
- Суд в Москве заменил Петрухину домашний арест на запрет определенных действий
- СМИ: Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru