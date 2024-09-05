Россия осудила аргентинскую критику удара по Полтаве

Посольство России в Буэнос-Айресе призвало Аргентину отказаться от односторонних оценок конфликта в Украине. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале дипмиссии.

В комментарии посольства указывается, что удар РФ по Полтаве был направлен на учебный центр ВСУ, где проходила подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников.