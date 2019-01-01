Российский актер Мерзликин нелегально потоптал украинское поле

Актер Андрей Мерзликин, которому украинские власти запретили въезда в страну, заявил, что ему удалось незаконно проникнуть на территорию Украины через поле. Об этом звезда «Бумера» сообщил в своем Instagram, сообщает Ura.ru.

Как пояснил Мерзликин, проникнуть на территорию Украины ему удалось из Молдавии, где он находится на съемках. «Рядом граница. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом. Рапсовое поле Украины!» — написал он.

Имя Андрея Мерзликина было внесено в черный список украинского министерства культуры в 2017 году.

Мерзликин известен своими ролями в фильмах «Бумер» и «Бумер 2», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и ряду других.

