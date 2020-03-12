Радикалы напали на советника главы СНБО за слова о Донбассе

Прибывшие на место потасовки правоохранители задержали 15 человек из зачинщиков потасовки. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Сивохо в эфире украинского телевидения уже называл войну в Донбассе внутренним, за что подвергся травле.

В ноябре 2019 года Сергей Сивохо рaсскaзaл о пяти шaгaх, которые Киеву необходимо предпринять для «ментaльного возврaщения» жителей неподконтрольных территорий.

