Радикалы напали на советника главы СНБО за слова о Донбассе
Украинские радикалы напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо, заявившего, что конфликт в Донбассе является внутренним.
Инцидент произошел во время пресс-конференции по Донбассу. Один из националистов назвал Сивохо предателем. Далее началась словесная перепалка, пресс-конференцию пришлось закончить. После этого радикалы обступили советника главы СНБО, прижав его к стене и толкая к выходу. По пути его облили водой, сообщает РИА ФАН. Сивохо упал, затем поднялся и вышел из здания.
Прибывшие на место потасовки правоохранители задержали 15 человек из зачинщиков потасовки. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее Сивохо в эфире украинского телевидения уже называл войну в Донбассе внутренним, за что подвергся травле.
В ноябре 2019 года Сергей Сивохо рaсскaзaл о пяти шaгaх, которые Киеву необходимо предпринять для «ментaльного возврaщения» жителей неподконтрольных территорий.
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