Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла закон об «исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни». Как отмечает украинский телеканал «112». Источник подчёркивает, что он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания, руководителей вузов, судей и других. Сайты и газеты должны будут иметь версию на украинском языке.

Отмечается, что за нарушение закона о языке вводится административная ответственность, «за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку» — уголовная.

Как напоминает НСН, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что является русскоязычным человеком. Как отмечает RT, он выразил готовность написать диктант или сочинение, чтобы подтвердить свои слова. Также ранее Порошенко уточнил, что власть Украины не планирует «посягать» на право жителей востока страны использовать русский язык в своей речи.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, что заявление действующего президента Украины Петра Порошенко – заигрывание с русскоязычными гражданами.







