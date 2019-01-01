Пушилин получит российский паспорт

Получение российских паспортов жителями Донецкой народной республики символизирует верность выбранного в 2014 году пути и несет практическую выгоду, заявил РИА ФАН глава ДНР Денис Пушилин.

Также Пушилин заявил, что подал документы для получения российского паспорта.

17 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь получить паспорт гражданина России может каждый житель Донбасса.

