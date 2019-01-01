Украина
17 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь получить паспорт гражданина России может каждый житель Донбасса.
Пушилин получит российский паспорт
19 июля23:18
Получение российских паспортов жителями Донецкой народной республики символизирует верность выбранного в 2014 году пути и несет практическую выгоду, заявил РИА ФАН глава ДНР Денис Пушилин.
Также Пушилин заявил, что подал документы для получения российского паспорта.
17 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь получить паспорт гражданина России может каждый житель Донбасса.
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ТЕГИ:Денис Пушилин
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