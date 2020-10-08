Против руководства «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене
Против руководства «Нафтогаза» возбудили уголовное дело о госизмене. Об этом глава компании Андрей Коболев сообщил «Громадському радио».
«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно (дело – прим.ред.) построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», - отметил глава «Нафтогаза».
Также Коболев не уточнил, каким именно органом было возбуждено уголовное дело.
Глава «Нафтогаза» заверил, что компании нечего скрывать, и она абсолютно открыта для государственного аудита по резерву долгов и по другим вопросам.
А ранее стало известно, что украинская компания «Нафтогаза» в период с 2020 по 2023 год может понести убытки в размере 21,5 млрд гривен (около 760 млн долларов). Об этом заявили в Минфине Украины.
В докладе, который министерство представило 6 октября, такой прогноз объясняется уменьшением объемов потребления газа в стране. В следующие три года показатели потребления снизятся примерно на 37 процентов от аналогичных данных 2019 года.
Несмотря на уменьшение продаж газа всем категориям потребителей, в 2019 году компания смогла нарастить чистую прибыль. Сумма составила 2,34 млрд долларов. Это в 4,6 раза превышает аналогичный показатель 2018-го.
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