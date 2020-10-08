Против руководства «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене

Против руководства «Нафтогаза» возбудили уголовное дело о госизмене. Об этом глава компании Андрей Коболев сообщил «Громадському радио».

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно (дело – прим.ред.) построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», - отметил глава «Нафтогаза».

Также Коболев не уточнил, каким именно органом было возбуждено уголовное дело.

Глава «Нафтогаза» заверил, что компании нечего скрывать, и она абсолютно открыта для государственного аудита по резерву долгов и по другим вопросам.