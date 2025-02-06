Прокуратура Украины направила дело против Таисии Повалий в суд

Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт против бывшей народной артистки Украины, певицы Таисии Повалий. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, обвинения связаны с поддержкой России и участием в политических акциях.

По данным СМИ, Повалий в 2014 году уехала в Россию, где продолжила творческую деятельность. В 2023 году она получила российское гражданство.

СМИ: Суд на Украине конфисковал имущество и песни Таисии Повалий

В том же году певицу обвинили в участии в мероприятиях в поддержку президента России Владимира Путина, а также в политических акциях, таких как концерт в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество Повалий, включая недвижимость, автомобили и права на несколько песен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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