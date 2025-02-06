Прокуратура Украины направила дело против Таисии Повалий в суд

Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт против бывшей народной артистки Украины, певицы Таисии Повалий. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, обвинения связаны с поддержкой России и участием в политических акциях.

По данным СМИ, Повалий в 2014 году уехала в Россию, где продолжила творческую деятельность. В 2023 году она получила российское гражданство.