Пресс-секретарь Зеленского ответила на слухи о беременности от президента

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель записала обращение, в котором прокомментировала слухи о своей беременности от Владимира Зеленского. Видео под названием «У каждого фейка есть свое имя» она разместила в личсном Instagram-аккаунте.

«У каждого фейка есть свое имя. На канале "24" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации», — напомнила пресс-секретарь.

Она призвала украинцев «уважать друг друга, а самое главное — уважать себя».