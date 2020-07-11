Пресс-секретарь Зеленского ответила на слухи о беременности от президента

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель записала обращение, в котором прокомментировала слухи о своей беременности от Владимира Зеленского. Видео под названием «У каждого фейка есть свое имя» она разместила в личсном Instagram-аккаунте.

«У каждого фейка есть свое имя. На канале "24" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации», — напомнила пресс-секретарь.

Она призвала украинцев «уважать друг друга, а самое главное — уважать себя».

В статье на сайте украинского канала «24», ссылку на которую Юлия Мендель также разместила, сказано, что слухи о ее беременности от Зеленского являются фейком.

Напомним, информацию о любовной связи Мендель и Зеленского начал распространять основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко «25%» Роман Реведжук. На своей странице в Facebook он намекнул на беременность Мендель от Зеленского.

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ФОТО: www.instagram.com/@iuliia_mendel
ТЕГИ:БеременностьВладимир Зеленский
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