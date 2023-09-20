Премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине
20 сентября 202322:43
Варшава перестала поставлять оружие Киеву, сообщил в эфире телеканала Polsat премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, причиной прекращения поставок стало активное перевооружение армии Польши. Государство нарастило военные заказы, сказал Моравецкий.
Президент Польши Анджей Дуда ранее сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер заявил, что Варшава не планирует продлевать помощь украинским беженцам в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru