Премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине

Варшава перестала поставлять оружие Киеву, сообщил в эфире телеканала Polsat премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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По его словам, причиной прекращения поставок стало активное перевооружение армии Польши. Государство нарастило военные заказы, сказал Моравецкий.

Президент Польши Анджей Дуда ранее сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер заявил, что Варшава не планирует продлевать помощь украинским беженцам в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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