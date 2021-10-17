Правоохранители расследуют загадочную смерть дипломата в Киеве
Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи со смертью дипломата. Мужчина при загадочных обстоятельствах погиб на своей даче в районе Осокорки в Киеве, сообщает ТСН.
Имя дипломата не раскрывается, известно, что ему было 60 лет. Мужчину обнаружила без признаков жизни его домработница в субботу, 16 октября.
По первоначальной версии, смерть дипломата была насильственной. Однако, позже в полиции заявили, что дипломат мог погибнуть в результате несчастного случая. По версии следователей, украинец мог вначале упасть с лестницы, затем подняться, уйти в другую комнату на втором этаже и уже там умереть от закрытой черепно-мозговой травмы.
Уголовное дело в Киеве расследуют в связи умышленным убийством с пометкой «несчастный случай». МИД Украины не комментирует инцидент.
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