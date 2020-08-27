Появилось видео расстрела под Харьковом автобуса движения «Патриоты - за жизнь»
Появилось видео расстрелянного радикалами под Харьковом микроавтобуса общественной организации «Патриоты - за жизнь». В нападении принимали участие боевики запрещённых в России организаций «Азов» и «Национальный корпус». Об этом сообщил лидер движения «Патриоты - за жизнь» Илья Кива - депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
Всего в микроавтобусе находились 22 человека. Они направлялись из Полтавы в Харьков на собрание участников организации. Радикалы – националисты заблокировали транспортное средство и открыли огонь из автоматического и травматического оружия".
Кива уточнил, что три человека тяжело ранены, погибших нет. Ранее он говорил о двоих погибших. По словам депутата, полиция задержала две машины с участниками расстрела автобуса.
Общественное движение «Патриоты - за жизнь» было сформировано в июне текущего года в качестве подразделения партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Было заявлено, что организация ставит своей целью противостояние хаосу, аморальности, беспределу.
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