Появилось видео расстрела под Харьковом автобуса движения «Патриоты - за жизнь»

Появилось видео расстрелянного радикалами под Харьковом микроавтобуса общественной организации «Патриоты - за жизнь». В нападении принимали участие боевики запрещённых в России организаций «Азов» и «Национальный корпус». Об этом сообщил лидер движения «Патриоты - за жизнь» Илья Кива - депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Всего в микроавтобусе находились 22 человека. Они направлялись из Полтавы в Харьков на собрание участников организации. Радикалы – националисты заблокировали транспортное средство и открыли огонь из автоматического и травматического оружия".

Кива уточнил, что три человека тяжело ранены, погибших нет. Ранее он говорил о двоих погибших. По словам депутата, полиция задержала две машины с участниками расстрела автобуса.

Общественное движение «Патриоты - за жизнь» было сформировано в июне текущего года в качестве подразделения партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Было заявлено, что организация ставит своей целью противостояние хаосу, аморальности, беспределу.