Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний
Посол Украины Любовь Непоп вызвана в министерство иностранных дел Венгрии в связи с заявлениями о позиции Будапешта по событиям в её стране. Как передаёт Reuters, в комментарии главы МИД Венгрии Петера Сийярто, заявление Непоп названо «оскорбительным» и содержится призыв «признать волю венгерского народа».
Ранее Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на итоги парламентских выборов в Венгрии. В ходе всенародного голосования 3 апреля победу одержал правящий альянс под руководством премьер-министра Виктора Орбана.
Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов ранее рассказал РИА Новости, что Любовь Непоп обсуждала с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов вместе с местной оппозицией.
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