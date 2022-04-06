Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний

Посол Украины Любовь Непоп вызвана в министерство иностранных дел Венгрии в связи с заявлениями о позиции Будапешта по событиям в её стране. Как передаёт Reuters, в комментарии главы МИД Венгрии Петера Сийярто, заявление Непоп названо «оскорбительным» и содержится призыв «признать волю венгерского народа».

Ранее Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на итоги парламентских выборов в Венгрии. В ходе всенародного голосования 3 апреля победу одержал правящий альянс под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов ранее рассказал РИА Новости, что Любовь Непоп обсуждала с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов вместе с местной оппозицией.

