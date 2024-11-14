Порошенко: Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Зеленского

Выплаты по 1 тысяче гривен, которые президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам в рамках программы социальной поддержки населения, может привести к тому, что западные страны перестанут оказывать Киеву помощь, сообщил на брифинге бывший глава государства Петр Порошенко.

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«А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь», — заявил политик.

Экс-президент также заявил, что действующая власть уже думает о победе на президентских выборах, а не о том, как одержать победу в конфликте.

Ранее стало известно, что выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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