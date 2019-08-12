Порошенко явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщает РИА Новости. Его намерены допросить по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», отмечает RT.

К зданию ГБР с бывшим президентом пришли его сторонники, члены семьи и партии «Европейская солидарность». Также здесь присутствуют оппоненты Порошенко, они намерены провести митинг с требованием осудить экс-лидер страны за присвоение санатория в Козине, сообщает телеканал «360».

Напомним, против бывшего лидера страны возбуждено 11 уголовных дел. В конце июля он покинул Украину, однако вернулся. О том, какая судьба ожидает бывшего лидера страны, читайте в материале НСН.

