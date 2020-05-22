Порошенко вызвали на допрос по делу о незаконном вывозе картин
Бывшего президента Украины Петр Порошенко в экстренном порядке вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. С ним хотят провести беседу в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин. Об этом инпформирует пресс-служба ГБР.
Согласно этому сообщению, в рамках данного дела изучаются обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из более чем 40 полотен всемирно известных художников.
В ГБР особо подчеркнули, что экс-президент проходит также по ряду других уголовных дел как свидетель, отмечает RT. Ранее стало известно, что на этой неделе офис генерального прокурора Украины инициировал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.
Оно было открыто после опубликования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри. В ходе этого разговора Порошено просили уволить тогдашнего генпрокурора, который расследовал деятельность на Украине компании, связанной с сыном Байдена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- В Совфеде назвали причины выхода США из Договора по открытому небу
- В Минобрнауки назвали возможную дату онлайн-выпускного в вузах
- В России побит рекорд по суточный смертности от COVID-19
- Россиян предупредили о недопустимости приема анальгина и аспирина при COVID-19
- Минувший четверг стал самым холодным днем мая в столице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru