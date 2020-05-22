Порошенко вызвали на допрос по делу о незаконном вывозе картин

Бывшего президента Украины Петр Порошенко в экстренном порядке вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. С ним хотят провести беседу в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин. Об этом инпформирует пресс-служба ГБР.

Согласно этому сообщению, в рамках данного дела изучаются обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из более чем 40 полотен всемирно известных художников.

В ГБР особо подчеркнули, что экс-президент проходит также по ряду других уголовных дел как свидетель, отмечает RT. Ранее стало известно, что на этой неделе офис генерального прокурора Украины инициировал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.

Оно было открыто после опубликования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри. В ходе этого разговора Порошено просили уволить тогдашнего генпрокурора, который расследовал деятельность на Украине компании, связанной с сыном Байдена.

