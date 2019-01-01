Украина
Общее число говорящих в мире на украинском языке, по разным оценкам, составляет от 36 до 45 миллионов человек.
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи
9 июля23:10
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором нацбезопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность, сообщает РИА Новости.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский говорил по-русски в Краматорске.
Общее число говорящих в мире на украинском языке, по разным оценкам, составляет от 36 до 45 миллионов человек.
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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Пётр Порошенко
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