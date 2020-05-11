Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем должно быть принято решение о продлении действия санкций в отношении российских социальных сетей. Об этом Порошенко написал своем Telegram-канале.

Экс-президент Украины подчеркнул, что эти меры необходимы для информационного противодействие «гибридной агрессии» РФ. Он настаивает на том, что этому вопросу необходимо уделять не меньше средств, чем расходуется на «оборону страны».

Напомним, в мае 2017 года власти Украины запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru сроком на три года. Соответствующий запрет истекает в 2020-ом.