Порошенко и Столтенберг обсудили перспективы укрепления сотрудничества

Петр Порошенко встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить перспективы наращивания взаимодействия между Украиной и альянсом, передает «Синьхуа».

Собеседники указали на важность дальнейшего развития практического сотрудничества Украины и НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей.

В июле Украину посетит делегация НАТО.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел разговор с Владимиром Зеленским, пригласив его посетить штаб-квартиру Североатлантического альянса и заверив в дальнейшей поддержке Киева.

21 апреля Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине.

