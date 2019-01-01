Порошенко и Столтенберг обсудили перспективы укрепления сотрудничества
Петр Порошенко встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить перспективы наращивания взаимодействия между Украиной и альянсом, передает «Синьхуа».
Собеседники указали на важность дальнейшего развития практического сотрудничества Украины и НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей.
В июле Украину посетит делегация НАТО.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел разговор с Владимиром Зеленским, пригласив его посетить штаб-квартиру Североатлантического альянса и заверив в дальнейшей поддержке Киева.
21 апреля Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине.
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