Польша хочет стать финансовым хабом по восстановлению Украины
11 апреля 202312:59
Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины, заявил местным СМИ замминистра финансов страны Артур Собонь.
Собонь напомнил, что Варшава является военным хабом для своих соседей. Он также отметил, что это важно для Варшавы, так как Польше нужно быть «как можно глубже в центре этого типа проектов».
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью НСН оценил вероятность объединения Украины и Польши в одну страну, сообщает «Радиоточка НСН».
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru