По его словам, одним из способов для решения этого власти США рассматривает обвинение Киева в поражении. Чиновники в Белом доме хотят заявить: «Ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема».

Как отметил эксперт, это говорит о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в администрации президента не хотят признавать тот факт, что бывшая советская республика стала для США катастрофой.

Ранее Макгрегор заявил, что Польша может вторгнуться на Украину после краха ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

