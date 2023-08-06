В США предупредили о скором отказе от Украины

Американские власти ищут способ отказаться от своего тотального провала на Украине, сообщил экс-советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах»

По его словам, одним из способов для решения этого власти США рассматривает обвинение Киева в поражении. Чиновники в Белом доме хотят заявить: «Ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема».

Как отметил эксперт, это говорит о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в администрации президента не хотят признавать тот факт, что бывшая советская республика стала для США катастрофой.

Ранее Макгрегор заявил, что Польша может вторгнуться на Украину после краха ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВСУУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры