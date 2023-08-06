В США предупредили о скором отказе от Украины
Американские власти ищут способ отказаться от своего тотального провала на Украине, сообщил экс-советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, одним из способов для решения этого власти США рассматривает обвинение Киева в поражении. Чиновники в Белом доме хотят заявить: «Ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема».
Как отметил эксперт, это говорит о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в администрации президента не хотят признавать тот факт, что бывшая советская республика стала для США катастрофой.
Ранее Макгрегор заявил, что Польша может вторгнуться на Украину после краха ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru