Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры
У Киево-Печерской лавры собрались силовики с оружием в руках, они хотят заблокировать вход в здание. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.
На входе сотрудников правоохранительных органов встретили верующие с иконами в руках, поющие пасхальный тропарь «Христос Воскресе».
На опубликованных кадрах видно, как правоохранители прошли по территории обители, где молятся прихожане, и остановились возле одного из строений.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала позицию Госдепа в отношении УПЦ, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Госдума одобрила увеличение налоговых вычетов на образование и лечение
- В «Автодоме» опровергли информацию о завершении сделки по покупке завода Mercedes
- Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием
- СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
- СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T
- Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины
- Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
- В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок
- Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры
- Шеф Пентагона выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до саммита в июле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru