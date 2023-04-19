Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры

У Киево-Печерской лавры собрались силовики с оружием в руках, они хотят заблокировать вход в здание. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

На входе сотрудников правоохранительных органов встретили верующие с иконами в руках, поющие пасхальный тропарь «Христос Воскресе».

На опубликованных кадрах видно, как правоохранители прошли по территории обители, где молятся прихожане, и остановились возле одного из строений.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала позицию Госдепа в отношении УПЦ, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

