Названы сроки возвращения украинской делегации в ПАСЕ

Поддерживать диалог с Россией призвала глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. Ранее делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения России в организацию.

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН выразил уверенность что делегация Украины вернется в ПАСЕ в ближайшее время.

«Она вернется в эту сессию ПАСЕ. Отсутствие украинской делегации носит, скорее, технический, а не фундаментальный политический характер. Просто не успели сформировать делегацию. Нет понимания повестки работы делегации в ПАСЕ. Есть разные мнения. Мнение Ясько такое, другие настаивают, что нужно продолжать игнорировать делегацию России либо вообще не участвовать. Но это временная заминка, связанная с невыработанностью повестки работы. Судя по заявлениям, в следующий раз украинская делегация будет сформирована окончательно и будет присутствовать в Страсбурге», - сказал политолог.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ после присоединения Крыма. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017-м объявила о приостановке выплат в бюджет ассамблеи. В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.

