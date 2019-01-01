Политолог: Порошенко погубила не антироссийская политика, а экономика

«Они нетипичные представители американской журналистской братии. Это только одна из причин – дикая антироссийская политика. И то, что на востоке и юге за него много проголосовало, то есть надежда, что эта политика будет смягчена как минимум. Это мы увидим сегодня-завтра. Конечно, наши уроды в парламенте уже проголосовали за дискриминационный закон о языке. Понятно, что Порошенко его подпишет. Посмотрим, как поведет себя Зеленский. На первом месте у людей и на западе и на востоке это то, что экономическая и социальная ситуация тяжелейшая. Это главная причина», - пояснил он.

Ранее Погребинский в эфире НСН раскритиковал команду Зеленского.

