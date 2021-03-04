Политолог объяснил устойчивость пророссийских настроений на Украине
Пророссийские настроения на Украине связаны улучшением экономической ситуации в РФ в последние 20 лет. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко в эфире телеканала «Первый Казацкий».
Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса, согласно которому более 40% украинцев положительно относятся к России, примерно столько же – отрицательно, а 7% граждан хотели бы объединения двух стран, отмечает телеканал «360».
Как отметил Белашко, пророссийские настроения наиболее сильны в граничащих с РФ Харькове и Харьковской области, сообщает РЕН ТВ.
«Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», – считает политолог.
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