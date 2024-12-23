Погранслужба: Границу Украины за сутки пересекли 150 тысяч человек

За последние сутки границу Украины пересекли 150 тысяч человек, сообщила Госпогранслужба страны.

Это стало рекордом за последние годы и якобы связано с периодом наступления рождественских праздников. В обоих направлениях произошло около 75 тысяч пересечений границы. Наиболее загруженными стали пункты пропуска на украинско-польской границе.

Ранее в Верховной Раде заявили о тысячах дезертирах в ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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