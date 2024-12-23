Погранслужба: Границу Украины за сутки пересекли 150 тысяч человек
23 декабря 202404:30
За последние сутки границу Украины пересекли 150 тысяч человек, сообщила Госпогранслужба страны.
Это стало рекордом за последние годы и якобы связано с периодом наступления рождественских праздников. В обоих направлениях произошло около 75 тысяч пересечений границы. Наиболее загруженными стали пункты пропуска на украинско-польской границе.
Ранее в Верховной Раде заявили о тысячах дезертирах в ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru