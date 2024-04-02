Подоляк: Зеленский будет инициировать реформирование кабмина
Украинский лидер Владимир Зеленский собирается инициировать реформирование кабмина страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Михаила Подоляка.
По его словам, ряд министерств получат другие функциональные обязанности. При этом он однако не стал уточнять, о каких именно ведомствах идет речь.
Произошедшие недавно кадровые изменения в офисе Зеленского Подоляк назвал перезагрузкой, посоветовав не искать в этом «какой-то конспирологии», поскольку глава государства хочет получить максимально эффективный аппарат.
Ранее отставки советников и уполномоченных в офисе президента Украины Владимира Зеленского пресс-секретарь Сергей Никифоpов объяснил необходимостью «оптимизации» штата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru