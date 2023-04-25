Под Херсоном сбили украинский Су-25
25 апреля 202313:14
Два украинских истребителя Су-25 попытались атаковать российские части под Херсоном, один из самолетом был сбит ракетой. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».
В посте опубликовано видео, на котором видно дымящийся объект. В сообщении также говорится, что второму самолету удалось скрыться.
Ранее поссийские штурмовики Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru