Под Харьковом расстрелян автобус движения «Патриоты - за жизнь», есть убитые

Украинские радикалы-националисты заблокировали и расстреляли сегодня вечером под Харьковом микроавтобус с представителями объединения «Патриоты - за жизнь». По предварительным данным, два человека убиты, один ранен, ещё двое похищены.

Об этом сообщил в соцсетях основатель объединения, депутат Верховной рады Илья Кива. По его данным, в нападении принимали участие члены запрещённых в России организаций «Азов» и «Национальный корпус».

По словам Кивы, двое похищенных увезены в неизвестном направлении. Народный депутат обвинил в произошедшем власть и потребовал немедленной реакции президента Владимира Зеленского.

«Владимир Александрович, совсем белены объелись? Сегодня у вас люди расстреливаются на государственных трассах, как сафари! Вы хотите погрузить страну в хаос? На вас будет жизнь того убитого человека!», - написал Кива.

Два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов «Патриоты за жизнь!» в центре Киева. После этого не последовало никакой реакции ни от главы государства, ни со стороны правоохранительных органов. Ранее также была заброшена граната в офис «Опппозиционной платформы».

