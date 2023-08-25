По всей Украине шестой раз за день объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины в пятницу вечером объявили воздушную тревогу, передает РИА Новости.

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв

Воздушная тревога объявлена шестой раз за день. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Киеве пятый раз за день объявляли тревогу в 21:39. Через пару минут сигнал прозвучал в других регионах.

По данным украинских СМИ, в Одессе в ночь на пятницу сработала система противовоздушной обороны, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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