По всей Украине шестой раз за день объявили воздушную тревогу
25 августа 202323:42
Во всех регионах Украины в пятницу вечером объявили воздушную тревогу, передает РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена шестой раз за день. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Киеве пятый раз за день объявляли тревогу в 21:39. Через пару минут сигнал прозвучал в других регионах.
По данным украинских СМИ, в Одессе в ночь на пятницу сработала система противовоздушной обороны, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru