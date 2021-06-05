«Плюс-минус километр»: генерал ВСУ рассказал о точности стрельбы украинской артиллерии в Донбассе
Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период боевых действий в Донбассе стреляла с точностью «плюс-минус километр». Об заявил бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос в ходе круглого стола во Львове.
Как отметил генерал, ранее «на протяжении двух лет» артиллеристские снаряды «ежедневно выстреливали в пустоту». К началу конфликта в Донбассе артиллерия ВСУ была изношена.
«И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов», – цитирует Кривоноса РИА Новости.
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