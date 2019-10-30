Переяслав больше не Хмельницкий

Депутаты Верховной рады Украины поддержали проект постановления о переименовании города Переяслав-Хмельницкий. За переименование райцентра в Киевской области в Переяслав проголосовали 267 депутатов. Инициатива о переименовании принадлежит Переяслав-Хмельницкой городской раде. Таким образом радцы пожелали вернуть городу историческое название. Город Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году. Имя гетмана Богдана Хмельницкого появилось в связи с тем, что в 1654 году в этом городе состоялось собрание запорожского казачества, на котором было решено объединить территории Войска Запорожского с Русским царством. А в пояснительной записке к проекту постановления Верховной рады прямо указывается причина стремления отбросить имя гетмана: «возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об «извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом».

Представители нынешней украинской власти давно соревнуются в стремлении переименовать все и вся. Особенно с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации. Он устанавливал переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, снос памятников, которые пропагандируют коммунистические идеи. В результате этот азартный процесс дал украинским городам проспекты, названные именами военных преступников времен Великой Отечественной. Успели даже замахнуться на переименование России: предлагалось именовать нашу страну «Московией», а русский язык – «российским». Некоторым политикам идея пришлась по душе: глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко даже написала, что «Киевская Русь должна развалить Московию». Впрочем, идея с «Московией» дальнейшего развития не имела.

А тот же Переяслав-Хмельницкий пытались переименовать и ранее, но до сих пор терпели неудачу. В отличие, например, от Днепропетровска, которому не повезло на пару лет раньше, и он стал просто Днепр, а на «державной мове» - Днипро. Это стало, пожалуй, самым известным случаем вымарывания из украинской топонимики намеков на связь с чем бы то ни было российским. Но теперь Переяслав-Хмельницкий пал жертвой вымарывания украинской властью памяти собственных предков. События, давшие этому городу двойное имя, блестяще описаны в романе «Переяславская рада». Оттуда же – фраза: «До гетманской булавы еще треба головы». Она в полной мере относится и к нынешнему поколению украинских политиков.

