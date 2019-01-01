Переименование Украинской православной церкви приостановлено

Окружной административный суд в Киеве приостановил действие приказа о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Таким образом, удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ. Она подала иск к автору приказа - Министерству культуры Украины.

Как говорится в постановлении, эта мера не предопределяет фактического решения спора. Решение принято, чтобы исключить невозможность восстановления нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца. Кроме того, по мнению суда, вступление в силу приказа Минкультуры до решения дела по существу может привести к неоправданному вмешательству государства в дела религиозной организации в нарушение Конституции, передает РИА ФАН.

В декабря 2018 года Верховная рада приняла закон, обязавший УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Изменения в устав и название должны быть внесены в течение трех месяцев, иначе деятельность религиозной организации может быть прекращена.

Киевская митрополия оспаривает это решение, подчёркивая, что её административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Россией - только духовная.

