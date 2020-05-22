Перебивший силовиков на Украине мог испугаться изнасилования
Стала известна причина массового убийства бойцов национальной гвардии Украины в Житомирской области. Оказалось, что перед этим жертвы вспомнили о российском происхождении своего убийцы и угрожали ему изнасилованием.
Как сообщает издание «Страна.ua», таким образом нацгвардейцы хотели отомстить мужчине за то, что он пожаловался в правоохранительные органы на полицейского, который вымогал у него деньги. Подробности рассказал украинский журналист Виталий Губин.
По его словам, накануне по заявлению мужчины задержали местного начальника Национальной полиции, который регулярно требовал с него деньги. В тот же день заявитель устроил попойку со своими знакомыми — военнослужащими. Разгорячённые спиртным те припомнили, что их собутыльник родом из России, а за то, что он сдал крохобора-силовика, пообещали изнасиловать.
В ответ хозяин взял ружье. Когда один из гостей бросился на него с ножом, открыл огонь, застрелив на месте семерых, а ещё одного решил отпустить. Устроивший бойню арендовал озеро, на которое военнослужащие неоднократно ездили рыбачить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru