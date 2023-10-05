Пентагон: у США осталось $7 млрд на помощь Украине
США могут использовать для помощи Украине только $7 миллиардов, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.
Представитель военного ведомства признал, что не знает, хватит ли этих средств на поставку Киеву тактических ракетных комплексов ATACMS. По его словам, расходование оставшихся денег зависит от потребностей Украины.
Райдер отметил, что Пентагон продолжит работать с Конгрессом во вопросу выделения дополнительной помощи Киеву.
Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что в случае прекращения военных поставок Украина продержится лишь неделю. Он указал на полную зависимость Киева от зарубежной помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru