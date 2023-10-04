Президент США Байден пообещал выделить Киеву ещё один пакет военной помощи
4 октября 202321:50
Президент США Джо Байден пообещал предоставить в самое ближайшее время ещё один пакет американской военной помощи Украине без использования дополнительных средств, сообщает ТАСС.
По его словам, у Белого дома найдутся необходимые средства для нового транша Киеву.
Байден подчеркнул, что у его администрации есть и другие способы поддержать Украину в обход Конгресса США.
При этом вдаваться в подробности он не стал.
Ранее стало известно, что США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru