Президент США Байден пообещал выделить Киеву ещё один пакет военной помощи

Президент США Джо Байден пообещал предоставить в самое ближайшее время ещё один пакет американской военной помощи Украине без использования дополнительных средств, сообщает ТАСС.

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По его словам, у Белого дома найдутся необходимые средства для нового транша Киеву.

Байден подчеркнул, что у его администрации есть и другие способы поддержать Украину в обход Конгресса США.

При этом вдаваться в подробности он не стал.

Ранее стало известно, что США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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