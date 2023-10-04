Президент США Байден пообещал выделить Киеву ещё один пакет военной помощи

По его словам, у Белого дома найдутся необходимые средства для нового транша Киеву.

Байден подчеркнул, что у его администрации есть и другие способы поддержать Украину в обход Конгресса США.

При этом вдаваться в подробности он не стал.

Ранее стало известно, что США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

