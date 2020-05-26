«Паскудные и орусевшие». Львовский журналист унизил украинцев в эфире

Украинский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил своих соотечественников, заявив, что они испорчены «технологиями Кремля». «Эволюционный путь развития страны приводит нас в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», - заявил он в эфире своего интернет-канала.

Дроздов охарактеризовал украинцев в качестве «паскудного и орусевшего» народа, сообщают argumenti.ru. По его словам, они привыкли к продолжительной «оккупации» и не желают создавать своё «национальное пространство». В частности, ему не нравиться, что население незалежной готово принимать культурные составляющие с северо-востока – музыку, юмор, театр и кино.

Как отмечает Утро.ру, Дроздов и до этого выступал с публичными оскорблениями в адрес граждан, однако обычно объектом его скандальных высказываний становились русскоязычные жители Украины или население Донбасса. Причём собственную персону, как уроженца Западной Украины, он ставит выше остальных соотечественников. Он также недоволен теми, кто поддержал на выборах нынешнего президента республики Владимира Зеленского.

