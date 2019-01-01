Партия Саакашвили идет на выборы в Раду

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает РИА «Новости».

Ранее ЦИК отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении.

Внеочередные выборы на Украине пройдут 21 июля.

51-летний Михаил Николаевич Саакашвили — президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель Одесской областной государственной администрации (30 мая 2015 — 9 ноября 2016). 6 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство Михаила Саакашвили было прекращено из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году. 12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил экс-главу Одесской области гражданства Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Ему запрещен въезд на Украину до 2021 года. Президент Зеленский отменил это решение.

