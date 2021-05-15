Партия Порошенко потребовала от Зеленского выселиться из государственной резиденции

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего украинского лидера Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции.

«Надо иметь большие проблемы с совестью, чтобы будучи миллионером и обладателем целого ряда недвижимости в Украине и за рубежом, доить государственный бюджет для того, чтобы обеспечить себе люксовое размещение в государственной резиденции. Которая к тому же еще в прошлом году под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета», — говорится в сообщении на сайте партии.

В «Европейской солидарности» отметили, что семья Зеленского напрямую или «через оффшорные компании» владеет домом в Италии и семью квартирами.

«Поэтому "Европейская Солидарность" поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях — законно или незаконно, морально или аморально — проживает в Конча-Заспе», — подчеркнули в партии.

Ранее Зеленский сообщил о своем поручении провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По словам президента, на этих территориях в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица живут бывшие судьи, прокуроры, таможенники и налоговики.

