Осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Троих граждан Российской Федерации, осужденных на Украине, готовят к обмену заключенными между Киевом и Москвой. Об этом рассказал адвокат Валентин Рыбин. Как передает ТАСС, он назвал имена этих людей: Александр Баранов, Евгений Мефёдов и Максим Одинцов.

По словам адвоката, этих осуждённых юридически оформляют для процедуры обмена, которая может произойти «в самое ближайшее время». В списке значатся и другие россияне, однако их фамилии адвокат не знает.

Как уточняют «Известия», прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов перешли в Крыму на службу в российскую армию в 2014 году. В ноябре 2016 года на границе с Украиной их выманили на территорию Незалежнйо и вывезли в Николаевскую область. В феврале 2018 года Киев признал их виновными в дезертирстве и госизмене и приговорил к 14 и 13 годам лишения свободы.

Евгений Мефедов проходил по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а сейчас обвиняется Киевом в сепаратизме. Накануне стало известно, что Россия и Украина вышли на заключительный этап согласования обмена задержанными и осужденными.

