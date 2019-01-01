Организаторов телемоста с Россией на Украине обвинили в госизмене
Генеральная прокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с планами провести телемост с российским телеканалом. Об этом сообщил глава надзорного ведомства незалежной Юрий Луценко. Он обвинил телеканала NewsOne, который хотел организовать телемост, в «покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», передает ТАСС.
Как сообщил Луценко в соцсетях, он вызвал на допрос всех причастных к этой инициативе - от владельца канала до ведущих, которые анонсировали проведение телемоста. Готовится также представление в суд об аресте активов NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета украинский партии «Общественная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Накануне в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» ведущий объявил, что 12 июля с 18:00 до 20:00 состоится телемост Киев - Москва под названием «Надо поговорить». Инициатива вызвала бурные протесты на Украине, после чего NewsOne объявил об отмене телемост из-за угрозы безопасности журналистам.
В интервью Телеканалу «360» Дмитрий Киселев назвал возбуждение уголовного дела за желание провести телемост абсурдом. Как подчеркнул российский телеведущий, украинский канал ни сделал ничего плохого в отношении собственной страны.
Киселёв отметил, что на Украине подобное происходит из-за давления агрессивного меньшинства. При этом, по словам телеведущего, преступления, подобные поджогу Дома профсоюзов в Одессе, убийству журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета не расследуются, за них никто не наказан.
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