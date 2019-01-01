Организаторов телемоста с Россией на Украине обвинили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с планами провести телемост с российским телеканалом. Об этом сообщил глава надзорного ведомства незалежной Юрий Луценко. Он обвинил телеканала NewsOne, который хотел организовать телемост, в «покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», передает ТАСС.

Как сообщил Луценко в соцсетях, он вызвал на допрос всех причастных к этой инициативе - от владельца канала до ведущих, которые анонсировали проведение телемоста. Готовится также представление в суд об аресте активов NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета украинский партии «Общественная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.