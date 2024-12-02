Опубликован проект плана Трампа по разрешению конфликта на Украине
Будущий спецпосланник по Украине и России в администрации избранного президента Дональда Трампа Кит Келлог предложил отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет и снять санкции с России. Эти положения содержатся в плане, опубликованном на сайте Института «Америка прежде всего» (AMFI).
В документе говорится, что для достижения мирного соглашения с гарантиями безопасности США и НАТО следует временно исключить возможность членства Украины в альянсе. Также авторы плана призывают к прекращению изоляции России и снятию с нее ограничений.
Келлог заявил, что украинский кризис можно было предотвратить, обвинив действующего президента Джо Байдена в некомпетентности на международной арене.
27 ноября Трамп объявил, что генерал-лейтенант Кит Келлог займет пост помощника президента и спецпосланника по вопросам Украины и России в его будущей администрации, передает «Радиоточка НСН».
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