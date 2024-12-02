Опубликован проект плана Трампа по разрешению конфликта на Украине

Будущий спецпосланник по Украине и России в администрации избранного президента Дональда Трампа Кит Келлог предложил отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет и снять санкции с России. Эти положения содержатся в плане, опубликованном на сайте Института «Америка прежде всего» (AMFI).

В документе говорится, что для достижения мирного соглашения с гарантиями безопасности США и НАТО следует временно исключить возможность членства Украины в альянсе. Также авторы плана призывают к прекращению изоляции России и снятию с нее ограничений.

СМИ: Байден сообщил о планах списать долги Киеву на $4,65 миллиарда

Келлог заявил, что украинский кризис можно было предотвратить, обвинив действующего президента Джо Байдена в некомпетентности на международной арене.

27 ноября Трамп объявил, что генерал-лейтенант Кит Келлог займет пост помощника президента и спецпосланника по вопросам Украины и России в его будущей администрации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры