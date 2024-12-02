Опубликован проект плана Трампа по разрешению конфликта на Украине

Будущий спецпосланник по Украине и России в администрации избранного президента Дональда Трампа Кит Келлог предложил отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет и снять санкции с России. Эти положения содержатся в плане, опубликованном на сайте Института «Америка прежде всего» (AMFI).

В документе говорится, что для достижения мирного соглашения с гарантиями безопасности США и НАТО следует временно исключить возможность членства Украины в альянсе. Также авторы плана призывают к прекращению изоляции России и снятию с нее ограничений.