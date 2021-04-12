ООН призвала вовлеченные в украинский конфликт страны прекратить эскалацию

Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена ситуацией на Украине и призывает все вовлеченные в конфликт стороны прекратить эскалацию насилия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ООН Стеффана Дюжжарика.

Он отметил, что остальные страны ООН с обеспокоенностью следят за сообщениями об учащении нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Дюжжарик добавил, что все вопросы должны решаться путем диалога.