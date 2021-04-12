ООН призвала вовлеченные в украинский конфликт страны прекратить эскалацию

Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена ситуацией на Украине и призывает все вовлеченные в конфликт стороны прекратить эскалацию насилия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ООН Стеффана Дюжжарика.

Он отметил, что остальные страны ООН с обеспокоенностью следят за сообщениями об учащении нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Дюжжарик добавил, что все вопросы должны решаться путем диалога.

Лавров заявил, что Украина воюет против собственного народа

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отвергла возможность наступления на Донбасс. В марте ситуация на юго-востоке Украины обострилась: Россия и Украина взаимно обвинили друг друга в стягивании войск к границам. Кремль в ответ заявил, что передвижение российских войск по территории РФ не должно никого беспокоить.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ДонбассУкраинаООН
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