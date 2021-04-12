ООН призвала вовлеченные в украинский конфликт страны прекратить эскалацию
Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена ситуацией на Украине и призывает все вовлеченные в конфликт стороны прекратить эскалацию насилия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ООН Стеффана Дюжжарика.
Он отметил, что остальные страны ООН с обеспокоенностью следят за сообщениями об учащении нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Дюжжарик добавил, что все вопросы должны решаться путем диалога.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отвергла возможность наступления на Донбасс. В марте ситуация на юго-востоке Украины обострилась: Россия и Украина взаимно обвинили друг друга в стягивании войск к границам. Кремль в ответ заявил, что передвижение российских войск по территории РФ не должно никого беспокоить.
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