Лавров заявил, что Украина воюет против собственного народа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «жители Донбасса ни на кого на территории Украины не нападали», сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции в ходе визита в Египет глава МИД РФ отметил, что несмотря на это, украинские власти ведут «войну против собственного народа, объявив их террористами».

Российский министр также назвал неправдой слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Киев не может воевать против соотечественников.

После госпереворота на Украине, который произошёл в феврале 2014 года, Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости. В ответ Киев начал против них военную операцию, в результате боевых действий, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.

Ранее глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий, сообщает RT. По его словам, об этом говорит количество техники и личного состава, которую Киев стянул к линии соприкосновения.

