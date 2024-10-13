Офис Зеленского пообещал представить «план победы» Украины в ближайшие дни

«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней», - сказал он.

По словам Подоляка, план касается политического, дипломатического и экономического принуждения к миру. Детали чиновник уточнять не стал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что конфликт завершится не позднее 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

