Офис Зеленского пообещал представить «план победы» Украины в ближайшие дни
13 октября 202414:56
«План победы» Украины представят гражданам страны в ближайшие дни, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Об этом пишет издание «Страна».
«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней», - сказал он.
По словам Подоляка, план касается политического, дипломатического и экономического принуждения к миру. Детали чиновник уточнять не стал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что конфликт завершится не позднее 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На северо-востоке Турции молния ударила в аэропорт
- Офис Зеленского пообещал представить «план победы» Украины в ближайшие дни
- Центробанк сообщил о погашении всех обязательств перед МВФ
- Нетаньяху потребовал вывести миротворцев ООН из зоны боев в Ливане
- Скрипач Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года
- Жительница Подмосковья пыталась отравить уксусом своего сына
- Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 22,6 тысячи человек
- МВД объявило в розыск блогера Косенко
- Медведев призвал Польшу «не будить зверя» после угроз ударить по Петербургу
- «SHOT»: Арестованный замглавы АСВ Попелюх владеет автопарком и дорогой недвижимостью
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru