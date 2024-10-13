Офис Зеленского пообещал представить «план победы» Украины в ближайшие дни

«План победы» Украины представят гражданам страны в ближайшие дни, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Об этом пишет издание «Страна».

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«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней», - сказал он.

По словам Подоляка, план касается политического, дипломатического и экономического принуждения к миру. Детали чиновник уточнять не стал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что конфликт завершится не позднее 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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