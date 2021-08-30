Офис Зеленского подтвердил перенос встречи с Байденом на 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вылетает в США, где 1 сентября проведёт встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Это подтвердил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. По его сведениям, возвращение Зеленского намечено на 5 сентября.

Сроки встречи сдвинуты на день по просьбе Вашингтона, так как 31 августа истекает время, которое движение «Талибан» (запрещено в России) отвело на эвакуацию из Афганистана. Ранее посол Украины в Соединённых Штатах Америки Оксана Маркарова говорила, что президент США должен был принять Зеленского 31 августа.

Изначально планировалось, что Байден проведёт встречу с украинским лидером 30 числа. Позднее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что она перенесена на 31 августа. Однако затем стало известно, что переговоры уже перенесены на 1 сентября.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:АфганистанБайденВладимир Зеленский
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