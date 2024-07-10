Один человек пострадал при обстреле Белгородской области

Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ, в результате ранен один мирный житель. Об этом в свеом Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атаке подвергся поселок Красное в Шебекинском городском округе. Мужчину с проникающим ранением поясничной области, а также осколочными ранениями головы и руки, бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу.

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Гладков также сообщил, что в Борисовском районе дрон-камикадзе взорвался во дворе частного дома, выбив окна и повредив легковой автомобиль.

В селе Зозули другой дрон-камикадзе вызвал пожар на стоянке, где загорелся комбайн, но огонь был быстро потушен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгородская областьВСУ

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