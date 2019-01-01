Украина

Обнаженный Порошенко пойдет «с молотка»

19 июня22:08

Картину под названием «Петр уже пятый» с обнаженным экс-президентом Украины Петром Порошенко выставили на аукцион, передает РИА «Новости».

Поводом для продажи стала информация, что партия Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на пятое место в парламентском рейтинге.

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Организатором аукциона является Светлана Крюкова. Стартовая цена картины 600 долларов.

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ТЕГИ:Петр Порошенко