Украина
Организатором аукциона является Светлана Крюкова. Стартовая цена картины 600 долларов.
Обнаженный Порошенко пойдет «с молотка»
19 июня22:08
Картину под названием «Петр уже пятый» с обнаженным экс-президентом Украины Петром Порошенко выставили на аукцион, передает РИА «Новости».
Поводом для продажи стала информация, что партия Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на пятое место в парламентском рейтинге.
Организатором аукциона является Светлана Крюкова. Стартовая цена картины 600 долларов.
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ТЕГИ:Петр Порошенко
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