Оба кандидата проголосовали на выборах президента Украины
Кандидаты на пост президента Украины отдали свои голоса на выборах, которые проходят в стране 21 апреля.
Действующий президент страны Петр Порошенко прибыл на участок с супругой, детьми и внуками. Он заявил собравшимся журналистам, что фамилия победителя не важна, а значение имеет лишь тот путь, которым продолжить двигаться Украина.
Ранее его соперник и, как утверждают многие эксперты, будущий победитель выборов Владимир Зеленский также пришел на голосование в сопровождение супруги. При этом он заявил, что для поднятия боевого духа ему с утра включили песню рэп-исполнителя Эминема, однако вспомнить, о какой композиции идет речь Зеленский не смог, но попытался напеть.
21 апреля проходит второй тур выборов президента Украины. Ранее в эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Порошенко растерял все шансы на победу в выборах после прошедших накануне дебатов. «Для Порошенко дебаты были последним шансом переломить ситуацию в свою сторону. У него это не получилось», - заявил Килинкаров. Он также подчеркнул, что дебаты, по его мнению, несомненно выиграл Владимир Зеленский.
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