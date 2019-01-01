Оба кандидата проголосовали на выборах президента Украины

Ранее его соперник и, как утверждают многие эксперты, будущий победитель выборов Владимир Зеленский также пришел на голосование в сопровождение супруги. При этом он заявил, что для поднятия боевого духа ему с утра включили песню рэп-исполнителя Эминема, однако вспомнить, о какой композиции идет речь Зеленский не смог, но попытался напеть.

21 апреля проходит второй тур выборов президента Украины. Ранее в эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Порошенко растерял все шансы на победу в выборах после прошедших накануне дебатов. «Для Порошенко дебаты были последним шансом переломить ситуацию в свою сторону. У него это не получилось», - заявил Килинкаров. Он также подчеркнул, что дебаты, по его мнению, несомненно выиграл Владимир Зеленский.

